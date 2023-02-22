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Реал предоставил игроку выбор: продлить контракт или уйти

Начо Фернандес, в свою очередь, пока что не спешит определять свое будущее.
Сегодня, 11:43
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Воспитанник мадридского Реала Начо Фернандес никогда не считался основным игроком команды. Он может закрыть сразу несколько позиций в обороне, что делает его отличным вспомогательным элементом команды Карло Анчелотти.

Как заявил сам 33-летний защитник, "бланкос" дали ему право выбора: поставить подпись под новым контрактом или уйти в другой клуб.

"Реал сказал мне, что если я хочу, я могу продлить контракт. Я пока что не решил, что буду делать дальше", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

"В начале сезона я чувствовал себя очень плохо. Я приму личное решение о своем будущем, это касается и моей семьи".

В нынешнем сезоне Начо Френандес выходил на поле 25 раз, отыграв в общей сложности 1 542 минуты и отметившись четырьмя желтыми карточками. Он также принял участие в разгроме Ливерпуля на Энфилде (5:2), выйдя на замену уже в первом тайме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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