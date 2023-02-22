"Он хочет делиться знаниями": тен Хаг рассказал об ужине с Фергюсоном

За несколько дней до ответной встречи против Барселоны в рамках 1/16 финала Лиги Европы, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поужинал с величайшим тренером в истории АПЛ сэром Алексом Фергюсоном.

Во время предматчевой пресс-конференции нидерландец поделился подробностями данного ужина.

"Это здорово (получить его поддержку). Мне всегда нравится общаться с людьми, у которых много знаний, большой опыт. Он хочет поделиться этим, он хочет помочь и поддержать. Вы чувствуете, что Манчестер Юнайтед — его клуб, и он чувствует себя преданным ему", - цитирует тен Хага Manchester Evening News.

"У нас все хорошо. Это был отличный вечер, и я с нетерпением жду следующего ужина с ним".

Sir Alex Ferguson and Erik ten Hag having dinner together this evening [@OliverCritchlo1] pic.twitter.com/KiLgxplcwb — utdreport (@utdreport) February 21, 2023

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Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Барселона состоится в четверг, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.