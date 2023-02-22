Арсенал навяжет Манчестер Сити борьбу за подписание защитника Саутгемптона
Ливраменто может пойти на повышение.
Фулбек Саутгемптона Валентино Ливраменто попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ. Об этом пишет издание CBS Sports.
20-летним англичанином интересуются Арсенал и Манчестер Сити. Клубы и дальше будут следить за Ливраменто в течение ближайших трансферных окон.
Отметим, Ливраменто не играл в этом сезоне АПЛ из-за разрыва крестообразной связки.
Приоритетным вариантом "канониров" на усиление правого фланга обороны остается защитник Вальядолида Иван Фреснеда.
Игрок испанского клуба также находится в шорт-листе Боруссии Дортмунд, однако за фулбека придется выложить круглую сумму.
Ранее сообщалось, что Арсенал и Реал поборятся за датского нападающего.