Арсенал и Реал поборятся за датского нападающего

Нападающий Аталанты Расмус Хойлунд может пойти на повышение

Как сообщает издание La Reppublica, в услугах датчанина заинтересованы лондонский Арсенал и мадридский Реал.

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Бергамаски готовы отпустить 20-летнего игрока за достойную сумму несмотря на то, что он присоединился к клубу лиш этим летом перейдя из Штурма за 17 млн евро.

В текущем сезоне за итальянцев Хойлунд отметился 7 голами и двумя ассистами за клуб в 21 поединке.