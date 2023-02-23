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Кукурелья: У Мудрика есть все, чтобы стать лучшим в мире через несколько лет

Испанец не сомневается в успехе одноклубника.
Сегодня, 17:20
Кукурелья и Мудрик / London Evening Standard/standard.co.uk
Кукурелья и Мудрик / London Evening Standard/standard.co.uk

Защитник Челси Марк Кукурелья похвалил вингера клуба Михаила Мудрика.

"Это очень важно для нас, потому что новичик создают много моментов, умеют обводить. Против них сложно на тренировках, так как это топ-игроки. Считаю, самое важное – то, что они играют за Челси, за нашу команду. Они должны помогать команде побеждать.

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Самым ценным орудием могу назвать Мудрика, наверное. Он очень быстр, у него очень много навыков. Думаю, это очень, очень хороший футболист. У него есть все, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира. Он должен учиться и испытывать счастье в своем новом клубе", – сказал Кукурелья в интервью Goal.com.

Напомним, этой зимой Мудрик пополнит ряды Челси, перейдя за 100 млн евро из Шахтера. Игрок подписал долгосрочный контракт с клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Марк Кукурелья

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