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Футбол

Кукурелья назвал главную цель Челси на сезон

Испанец хочет попасть в топ-4 АПЛ.
Вчера, 23:26
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья рассказал главной цели клуба на текущий сезон.

"Ситуация сложная, у нас много изменений, много новых футболистов. Думаю, в этом сезоне пришло время положить начало новой эпохе. И нам очень важно попасть в Лигу чемпионов.

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Первая часть сезона сложилась не очень здорово, но сейчас оправданий быть не может. Нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на том, чтобы выигрывать матчи и попасть в первую четверку АПЛ", – сказал Кукурелья в интервью Goal.

Напомним, после 23 матчей Челси занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Марк Кукурелья

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