iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем

Джордан Пикфорд, видимо, останется в клубе на несколько лет.
Сегодня, 14:13
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Эвертон надеется сохранить своих лидеров в составе.

Пресс-служба "ирисок" сообщила, что клуб продлил контракт с Джорданом Пикфордом. Новое соглашение голкипера будет рассчитано до 2027 года.

Читай также: Миколенко: Горжусь тем, что выступаю за Эвертон

Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее В СМИ была информация, что в договор не включена опция выкупа за определенную сумму в случае вылета команды из АПЛ.

Пикфорд является основным вратарем и одним из лидеров мерсисайдцев. На его счету 23 матча, где он пропустил 33 гола и пять раз сохранил ворота сухими.

Эвертон в данный момент занимает 16 место в чемпионате Англии с 21 пунктом в активе за 23 поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Джордан Пикфорд

Статьи по теме

Миколенко: Ради моего перехода в Динамо родителям пришлось все бросить и уйти с работы Миколенко: Ради моего перехода в Динамо родителям пришлось все бросить и уйти с работы
Миколенко: Эвертон находится не на своем месте Миколенко: Эвертон находится не на своем месте
Ливерпуль уверенно победил Эвертон Миколенко в мерсисайдском дерби Ливерпуль уверенно победил Эвертон Миколенко в мерсисайдском дерби
Эвертон сенсационно отобрал три очка у Арсенала Эвертон сенсационно отобрал три очка у Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций14:20
Обидчик Днепра-1 сыграет с Вест Хэмом, Лацио - с АЗ: результаты жеребьевки Лиги Конференций
Европа14:13
Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем
Лига конференций13:50
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа13:35
7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине
Лига Европы13:21
Арсенал Зинченка сыграет со Спортингом, Манчестер Юнайтед встретится с Бетисом: результаты жеребьевки Лиги Европы
Лига Европы13:20
Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
ММА13:05
Амосов: Я обязан говорить об Украине, ведь медиа - это моя война
Лига Европы13:00
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Киберспорт12:55
ESL Pro League Season 17: Eternal Fire сыграет с Fnatic, MIBR - G2 Esports
Украина12:35
Украинизация: Заря сменила логотип
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK