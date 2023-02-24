Эвертон Миколенко продлил контракт с основным вратарем
Джордан Пикфорд, видимо, останется в клубе на несколько лет.
Эвертон надеется сохранить своих лидеров в составе.
Пресс-служба "ирисок" сообщила, что клуб продлил контракт с Джорданом Пикфордом. Новое соглашение голкипера будет рассчитано до 2027 года.
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Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее В СМИ была информация, что в договор не включена опция выкупа за определенную сумму в случае вылета команды из АПЛ.
Пикфорд является основным вратарем и одним из лидеров мерсисайдцев. На его счету 23 матча, где он пропустил 33 гола и пять раз сохранил ворота сухими.
Эвертон в данный момент занимает 16 место в чемпионате Англии с 21 пунктом в активе за 23 поединка.