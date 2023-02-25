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Клуб Роналду хочет усилиться Рамосом

Испанец может летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 09:20
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Ан-Наср намерен подписать очередного игрока топ-уровня. Об этом сообщает издание Marca.

Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением защитника ПСЖ Серхио Рамосом и сообщило о желании подписать его.

В свою очередь, 36-летнему испанца комфортно в ПСЖ, однако он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.

В текущем сезоне на счету центрбека парижского клуба 1 ассист в 21 матче Лиги 1.

Ранее Рамос сделал заявление о войне в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос ан-наср

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