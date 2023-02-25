Клуб Роналду хочет усилиться Рамосом
Испанец может летом сменить клубную прописку.
Ан-Наср намерен подписать очередного игрока топ-уровня. Об этом сообщает издание Marca.
Руководство клуба из Саудовской Аравии связалось с окружением защитника ПСЖ Серхио Рамосом и сообщило о желании подписать его.
В свою очередь, 36-летнему испанца комфортно в ПСЖ, однако он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.
В текущем сезоне на счету центрбека парижского клуба 1 ассист в 21 матче Лиги 1.