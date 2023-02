Зинченко получил капитанскую повязку на матч Арсенала против Лестера

Защитник Арсенала Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на матч 25-го тура чемпионата Англии против Лестера.

Украинец не только выйдет с первых минут на поле, но и выведет свою команду на игру с капитанской повязкой на руке. Данный жест от команды и тренера Микеля Артеты приурочен годовщине военного вторжения России.

Oleksandr Zinchenko is the Arsenal captain this afternoon to mark respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine. 🇺🇦 #AFC #Arsenal #LEIARS pic.twitter.com/nZJYRhGAlV