Зинченко получил капитанскую повязку на матч Арсенала против Лестера

Украинец выведет на поле свою команде в важном матче АПЛ.

Защитник Арсенала Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на матч 25-го тура чемпионата Англии против Лестера.

Украинец не только выйдет с первых минут на поле, но и выведет свою команду на игру с капитанской повязкой на руке. Данный жест от команды и тренера Микеля Артеты приурочен годовщине военного вторжения России.

Oleksandr Zinchenko is the Arsenal captain this afternoon to mark respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine. 🇺🇦 #AFC #Arsenal #LEIARS pic.twitter.com/nZJYRhGAlV — AFTV (@AFTVMedia) February 25, 2023

Отметим, Зинченко второй раз в клубной карьере выйдет на поле в качестве капитана команды. Впервые игрок удостоился надеть повязку в матче Манчестер Сити против Питерборо в рамках Кубка Англии.

В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 гол и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко забил свой первый гол в АПЛ.