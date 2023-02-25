iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко получил капитанскую повязку на матч Арсенала против Лестера

Украинец выведет на поле свою команде в важном матче АПЛ.
Сегодня, 16:46
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на матч 25-го тура чемпионата Англии против Лестера.

Украинец не только выйдет с первых минут на поле, но и выведет свою команду на игру с капитанской повязкой на руке. Данный жест от команды и тренера Микеля Артеты приурочен годовщине военного вторжения России.

Отметим, Зинченко второй раз в клубной карьере выйдет на поле в качестве капитана команды. Впервые игрок удостоился надеть повязку в матче Манчестер Сити против Питерборо в рамках Кубка Англии.

В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца 1 гол и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко забил свой первый гол в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

Статьи по теме

Арсенал навяжет Манчестер Сити борьбу за подписание защитника Саутгемптона Арсенал навяжет Манчестер Сити борьбу за подписание защитника Саутгемптона
Жоржиньо поделился деталями перехода в Арсенал Жоржиньо поделился деталями перехода в Арсенал
Зинченко: Мы показали, что у Арсенала есть яйца Зинченко: Мы показали, что у Арсенала есть яйца
Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА17:31
Матч Сакраменто и Клипперс стал вторым самым результативным в истории НБА
Другие страны17:28
Ярмоленко - в старте на матч Суперкубка ОАЭ
Европа16:55
Гвардиола - о Фодене: Он - бриллиант, он - ключевой игрок для нас
Европа16:46
Зинченко получил капитанскую повязку на матч Арсенала против Лестера
Европа16:25
Анчелотти высказался о решении Рамоса завершить карьеру в сборной
НХЛ16:22
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа16:11
Миколенко - в старте на матч против Астон Виллы
Европа15:52
Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко
Биатлон15:51
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
Европа15:44
Мерсон: Челси не победит Тоттенхэм, если будут играть Мудрик и Мадуэке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK