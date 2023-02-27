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Гендиректор Интера выступил с заявлением касаемо будущего Лукаку в клубе

Бельгиец покинет стан "нерадзурри" летом.
Сегодня, 18:51
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Генеральный директор Интера Беппе Маротта высказался о будущем арендованного форварда Челси Ромелу Лукаку.

"Сейчас об этом рано говорить. Сейчас наша цель – завершить сезон как можно лучше.

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Мы знаем, что Лукаку несколько раз говорил о желании остаться, но на сегодняшний день он игрок Челси. В конце сезона он вернется в английский клуб, после чего будут доступны новые сценарии. Посмотрим, что можно сделать, можно ли договориться о его возвращении к нам", – сказал Маротта в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

В текущем сезоне на счету 29-летнего бельгийца 2 гола и 1 ассист в 12 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Ромелу Лукаку

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