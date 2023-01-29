Лукаку может оказаться в Тоттенхэме, если там останется Конте

Тандем может воссоединиться в Лондоне только в том случае, если тренер продлит контракт со "шпорами".

Ромелу Лукаку не нужен ни Интеру, за который он выступает на правах аренды, ни Челси, которому он принадлежит.

"Нерадзурри" не собираются выкупать контракт форварда, который в нынешнем сезоне чаще лечится, чем играет (9 матчей, 2 гола, 1 ассист). В то же самое время "синие" хоть и нуждаются в "девятке", но они не рассчитывают на 29-летнего бельгийца.

Согласно с talkSPORT, который ссылается на CalcioMercato, Лукаку будущим летом может сменить одну лондонскую команду на другую.

Сообщается, что нападающий может перейти в Тоттенхэм только при том случае, если в команде останется Антонио Конте, который пока что отказывается продлевать контракт с клубом.

Лукаку может стать заменой Харри Кейна, которого связывают с потенциальным трансфером в Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию.

При этом также есть информация, что Лукаку интересуются Ньюкасл, Ювентус и мадридский Атлетико.