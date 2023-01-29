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Лукаку может оказаться в Тоттенхэме, если там останется Конте

Тандем может воссоединиться в Лондоне только в том случае, если тренер продлит контракт со "шпорами".
Вчера, 23:26
Антонио Конте и Ромелу Лукаку / Getty Images
Антонио Конте и Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку не нужен ни Интеру, за который он выступает на правах аренды, ни Челси, которому он принадлежит.

"Нерадзурри" не собираются выкупать контракт форварда, который в нынешнем сезоне чаще лечится, чем играет (9 матчей, 2 гола, 1 ассист). В то же самое время "синие" хоть и нуждаются в "девятке", но они не рассчитывают на 29-летнего бельгийца.

Согласно с talkSPORT, который ссылается на CalcioMercato, Лукаку будущим летом может сменить одну лондонскую команду на другую.

Сообщается, что нападающий может перейти в Тоттенхэм только при том случае, если в команде останется Антонио Конте, который пока что отказывается продлевать контракт с клубом.

Лукаку может стать заменой Харри Кейна, которого связывают с потенциальным трансфером в Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию.

При этом также есть информация, что Лукаку интересуются Ньюкасл, Ювентус и мадридский Атлетико.

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