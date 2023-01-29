Лукаку может оказаться в Тоттенхэме, если там останется Конте
Ромелу Лукаку не нужен ни Интеру, за который он выступает на правах аренды, ни Челси, которому он принадлежит.
"Нерадзурри" не собираются выкупать контракт форварда, который в нынешнем сезоне чаще лечится, чем играет (9 матчей, 2 гола, 1 ассист). В то же самое время "синие" хоть и нуждаются в "девятке", но они не рассчитывают на 29-летнего бельгийца.
Согласно с talkSPORT, который ссылается на CalcioMercato, Лукаку будущим летом может сменить одну лондонскую команду на другую.
Сообщается, что нападающий может перейти в Тоттенхэм только при том случае, если в команде останется Антонио Конте, который пока что отказывается продлевать контракт с клубом.
Лукаку может стать заменой Харри Кейна, которого связывают с потенциальным трансфером в Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию.
При этом также есть информация, что Лукаку интересуются Ньюкасл, Ювентус и мадридский Атлетико.