Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
В минувшие выходные прошли первые матчи турецкой Суперлиги после печально известных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни 50 тысяч человек.
Во время матча Бешикташ - Антальяспор (0:0) прошла красивая кампания от домашней команды.
Как сообщает Yahoo! Sports, "черные орлы" разместили на сиденьях стадиона тысячи мягких игрушек, которые были запущены фанатами на поле, когда время матча дошло до 4:17 - именно в это время 6 февраля произошло первое землетрясение.
Çocuklar hep gülsün. pic.twitter.com/JWyzKTLgD2— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2023
Все эти игрушки будут отправлены детям в районах, которые пострадали от землетрясений. Бешикташ уже отчитался о проделанной подготовке данного процесса.
Antalyaspor maçında sahaya atılan pelüş oyuncakların, depremden etkilenen çocuklarımıza gönderilmesi için hazırlıklarımız başladı. #ÇocuklarHepGülsün pic.twitter.com/1v8V8D4f2i— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 27, 2023
Напомним, что, несмотря на первоначальные заявления, в результате землетрясений погибли экс-игрок Челси и Ньюкасла Кристиан Атсу, а также спортивный директор Хатайспора Танер Савут.