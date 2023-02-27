Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Все "выброшенные" зверьки отправятся к детям в районы, которые пострадали от недавних землетрясений в Турции и Сирии.

В минувшие выходные прошли первые матчи турецкой Суперлиги после печально известных землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни 50 тысяч человек.

Во время матча Бешикташ - Антальяспор (0:0) прошла красивая кампания от домашней команды.

Как сообщает Yahoo! Sports, "черные орлы" разместили на сиденьях стадиона тысячи мягких игрушек, которые были запущены фанатами на поле, когда время матча дошло до 4:17 - именно в это время 6 февраля произошло первое землетрясение.

Все эти игрушки будут отправлены детям в районах, которые пострадали от землетрясений. Бешикташ уже отчитался о проделанной подготовке данного процесса.

Antalyaspor maçında sahaya atılan pelüş oyuncakların, depremden etkilenen çocuklarımıza gönderilmesi için hazırlıklarımız başladı. #ÇocuklarHepGülsün pic.twitter.com/1v8V8D4f2i — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 27, 2023

Напомним, что, несмотря на первоначальные заявления, в результате землетрясений погибли экс-игрок Челси и Ньюкасла Кристиан Атсу, а также спортивный директор Хатайспора Танер Савут.