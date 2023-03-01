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Умер легендарный рекордсмен чемпионата мира Жюст Фонтен

Бывший французский футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Сегодня, 14:35
Жюст Фонтен (по центру) / Getty Images
Жюст Фонтен (по центру) / Getty Images

В среду, 1 марта, в возрасте 89 лет умер легенда французского футбола Жюст Фонтен.

О трагическом событии сообщает L'Équipe.

Фонтен начинал свою профессиональную карьеру в марокканском клубе Касабланка, после чего выступал за французские Ниццу и Реймс, с которыми четырежды становился чемпионом и дважды выиграл национальный кубок. В составе последнего в 1959 году дошел до финала Кубка европейских чемпионов, где уступил мадридскому Реалу.

За сборную Франции Фонтен провел 21 матч и сумел забить 30 голов. Нападающему принадлежит до сих пор действующий рекорд по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира. На мировом первенстве 1958 года француз отличился 13 забитыми мячами.

На том турнире Фонтен в группе сделал хет-трик в матче с Парагваем (7:3), дважды забил Югославии (2:3) и поразил ворота Шотландии (2:1). В четвертьфинале нападающий оформил дубль против Северной Ирландии (4:0), в полуфинале забил Бразилии (2:5), а в матче за третье место с ФРГ (6:3) записал на свой счет покер и помог своей национальной команде завоевать бронзу.

После завершения карьеры игрока Фонтен в 1967 году недолго работал в сборной Франции, а также возглавлял ПСЖ, Тулузу и национальную команду Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции

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