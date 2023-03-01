Хавбек Ливерпуля не намерен продолжать контракт с клубом
Наби Кейта вернется в Бундеслигу.
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта хочет вернуться в Бундеслигу, пишет Bild.
Контракт гвинейского хавбека с Ливерпулем истекает летом этого года, и Наби не намерен его продолжать.
Вместо этого игрок хочет вернуться обратно в Бундеслигу, тем более, что у него уже есть оттуда предложения.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересована в первую очередь дортмундская Боруссия. Клуб рассматривает Кейта и Камаду в качестве потенциальной замены Беллингему.
Кроме того не прочь вернуть домой полузащитника и РБ Лейпциг, откуда Кейта и переходил в Ливерпуль.
В текущем сезоне Наби Кейта провел 13 игр за Ливерпуль и не отличился результативными действиями.