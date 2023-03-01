Хавбек Ливерпуля не намерен продолжать контракт с клубом

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта хочет вернуться в Бундеслигу, пишет Bild.

Контракт гвинейского хавбека с Ливерпулем истекает летом этого года, и Наби не намерен его продолжать.

Вместо этого игрок хочет вернуться обратно в Бундеслигу, тем более, что у него уже есть оттуда предложения.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересована в первую очередь дортмундская Боруссия. Клуб рассматривает Кейта и Камаду в качестве потенциальной замены Беллингему.

Кроме того не прочь вернуть домой полузащитника и РБ Лейпциг, откуда Кейта и переходил в Ливерпуль.

В текущем сезоне Наби Кейта провел 13 игр за Ливерпуль и не отличился результативными действиями.