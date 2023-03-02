Защитник Манчестер Сити рассматривает вариант со сменой команды

Ляпорт требует больше игрового времени.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Футболист сборной Испании не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Центрбек готов сменить команду, а Манчестер Сити не собираются ему препятствовать.

В свою очередь "горожане" нацелены на подписание защитника РБ Лейпцига Йошко Гвардиола. В трансфере хорвата лично заинтересован Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне на счету Ляпорта семь матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Альварес не счастлив в Манчестер Сити.