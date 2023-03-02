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Защитник Манчестер Сити рассматривает вариант со сменой команды

Ляпорт требует больше игрового времени.
Вчера, 23:50
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Футболист сборной Испании не уверен в своем будущем, поскольку лишился постоянного места в стартовом составе. Центрбек готов сменить команду, а Манчестер Сити не собираются ему препятствовать.

В свою очередь "горожане" нацелены на подписание защитника РБ Лейпцига Йошко Гвардиола. В трансфере хорвата лично заинтересован Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне на счету Ляпорта семь матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Альварес не счастлив в Манчестер Сити.

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