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Экс-игрок ПСЖ похвалил, а затем "уколол" трио Месси-Мбаппе-Неймар

Испанец хотел играть в слаженный футбол.
Сегодня, 20:22
Пабло Сарабия / Getty Images
Пабло Сарабия / Getty Images

Вингер Вулверхэмптона Пабло Сарабия высказался о своем пребывании в ПСЖ.

"Было потрясающе играть с Месси, Мбаппе и Неймаром, это очень хороший опыт, но для меня самое главное – чувствовать себя важным в команде.

Я предпочитаю играть в команде, где можно почувствовать сплоченность, быть частью команды и семьи, а не там, где есть лишь набор отдельных личностей.

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Я был несчастлив, когда не играл. Очень трудно играть с футболистами такого уровня, как в ПСЖ, поэтому я принял решение перейти в Вулверхэмптон.

Я пережил много трудных моментов в карьере, но сейчас я хочу наслаждаться своей работой. Я чувствую, что сейчас расцвет моей карьеры", – сказал Сарабия в интервью The Telegraph.

Напомним, этой зимой испанец перебрался в стан "волков" за 5 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон ПСЖ Пабло Сарабия

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