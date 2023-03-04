Цыганков отметился третьим ассистом в составе Жироны
Украинец помог отличиться форварду каталонского клуба.
В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги Жирона Виктора Цыганкова отправилась в гости к Хетафе.
На 54-й минуте 25-летний украинец отметился результативной передачей. Виктор отдал пас в штрафную соперника на Валентина Кастельяноса, который быстро сориентировался и отправил мяч в ворота Давида Сории.
К сожалению, к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу Хетафе.
Читай также: Лунин не попал в заявку Реала на матч против Бетиса
Стоит отметить, что это уже третьим ассист в исполнении Виктора Цыганкова за новую команду. С момента своего перехода из киевского Динамо вингер принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.