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Цыганков отметился третьим ассистом в составе Жироны

Украинец помог отличиться форварду каталонского клуба.
Сегодня, 16:24
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги Жирона Виктора Цыганкова отправилась в гости к Хетафе.

На 54-й минуте 25-летний украинец отметился результативной передачей. Виктор отдал пас в штрафную соперника на Валентина Кастельяноса, который быстро сориентировался и отправил мяч в ворота Давида Сории.

К сожалению, к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу Хетафе.

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Стоит отметить, что это уже третьим ассист в исполнении Виктора Цыганкова за новую команду. С момента своего перехода из киевского Динамо вингер принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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Цыганков отметился третьим ассистом в составе Жироны
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