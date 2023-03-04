Цыганков отметился третьим ассистом в составе Жироны

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги Жирона Виктора Цыганкова отправилась в гости к Хетафе.

На 54-й минуте 25-летний украинец отметился результативной передачей. Виктор отдал пас в штрафную соперника на Валентина Кастельяноса, который быстро сориентировался и отправил мяч в ворота Давида Сории.

К сожалению, к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу Хетафе.

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Стоит отметить, что это уже третьим ассист в исполнении Виктора Цыганкова за новую команду. С момента своего перехода из киевского Динамо вингер принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.