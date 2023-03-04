Лунин не попал в заявку Реала на матч против Бетиса

У украинского голкипера возникли проблемы со здоровьем.

Андрей Лунин не отправился со всей командой мадридского Реала на матч против Бетиса.

Как сообщает Marca, 24-летний голкипер не попал в заявку королевского клуба из-за гастроэнтерита. В связи с этим резервистами Тибо Куртуа будут два вратаря Кастильи: Лукас Каньисарес и Луис Лопес.

Стоит отметить, что Карло Анчелотти также не сможет рассчитывать на Луку Модрича, который пропустит эту встречу из-за перебора желтых карточек.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин получил много игрового времени, в отличие от прошлых сезонов. Украинец выходил на поле 11 раз во всех турнирах, пропустив 9 голов и отстояв на "ноль" четыре раза.

Матч Бетис - Реал состоится в воскресенье, 5 марта, в 22:00 по киевскому времени.