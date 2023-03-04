В Арсенале не верили в победу и допустили забавную ошибку в соцсетях

Александр Зинченко со своими одноклубниками на собственном примере доказали, что верить нужно до самого конца.

Лондонский Арсенал продолжает свой путь к долгожданному чемпионству в Англии.

Команда Микеля Артеты второй раз за последние две недели допустила ошибки во время матча, которые привели к тому, что подопечным испанца вновь пришлось отыгрываться со счета 0:2.

В прошлый раз "канониры" справились с Астон Виллой (4:2), а в этот раз результативный удар Рисса Нельсона на последних минутах принес победу над Борнмутом (3:2).

Однако был один человек, который не верил в успех Арсенала. Забавно, но этим человеком оказался админ страницы лондонского клуба в Twitter.

Он уже принял тот факт, что его команда отыгралась с 0:2 и этого ему оказалось достаточно. В итоге он опубликовал данный пост.

Естественно, ошибка была исправлена и теперь там правильный пост.

A winner so late it even caught out our graphic! 😅



THIS. TEAM. ❤️ pic.twitter.com/h73gY16fFC — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023

Напомним, что Манчестер Сити также выиграл свой матч - был обыгран Ньюкасл со счетом 2:0 - а это значит, что между двумя командами, претендующими на победу в сезоне сохранилась дистанция в пять очков.