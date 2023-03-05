Барселона - Валенсия 1:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023
В воскресенье, 5 марта, в рамках 24-го тура Ла Лиги Барселона встречалась с Валенсией. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил вингер каталонцев Рафинья. Бразилец отличился после удара головой с передачи Серхио Бускетса.
Во второй половине встречи "сине-грантовые" упустили шанс реализовать 11-метровый. Ферран Торрес пробил мимо ворот, а спустя пару минут клуб и вовсе остался в меньшинстве.
Защитник Рональд Араухо за фол последней надежды получил красную карточку, однако Валенсия не смогла реализовать численное преимущество, ввиду чего проиграла.
Статистика матча Барселона - Валенсия в 24-м туре Ла Лиги
Барселона - Валенсия 1:0
Гол: Рафинья, 15
Ожидаемые голы (xG): 2,08 - 0,81
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 11 - 13
Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Роберто (Эрик Гарсия, 81), Бускетс, де Йонг (Кессье, 46), Рафинья (Аларкон, 87), Ферран Торрес, Фати (Алонсо, 61).
Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Кастильехо, 62), Фулькье, Джемерт (Диакаби, 55), Озкаджар, Хесус Васкес, Гильямон, Алмейда (Муса, 78), Мориба (Франсиско Перес, 62), Дуро, Лино (Клюйверт, 78).
Удаление: Араухо (59).