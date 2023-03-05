Барселона - Валенсия 1:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023

Каталонцы в непростом поединке вырвали три очка.

В воскресенье, 5 марта, в рамках 24-го тура Ла Лиги Барселона встречалась с Валенсией. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил вингер каталонцев Рафинья. Бразилец отличился после удара головой с передачи Серхио Бускетса.

Во второй половине встречи "сине-грантовые" упустили шанс реализовать 11-метровый. Ферран Торрес пробил мимо ворот, а спустя пару минут клуб и вовсе остался в меньшинстве.

Защитник Рональд Араухо за фол последней надежды получил красную карточку, однако Валенсия не смогла реализовать численное преимущество, ввиду чего проиграла.

Статистика матча Барселона - Валенсия в 24-м туре Ла Лиги

Барселона - Валенсия 1:0

Гол: Рафинья, 15

Ожидаемые голы (xG): 2,08 - 0,81

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 11 - 13

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Роберто (Эрик Гарсия, 81), Бускетс, де Йонг (Кессье, 46), Рафинья (Аларкон, 87), Ферран Торрес, Фати (Алонсо, 61).

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Кастильехо, 62), Фулькье, Джемерт (Диакаби, 55), Озкаджар, Хесус Васкес, Гильямон, Алмейда (Муса, 78), Мориба (Франсиско Перес, 62), Дуро, Лино (Клюйверт, 78).

Удаление: Араухо (59).