Агент форварда Ливерпуля подтвердил уход своего подопечного из клуба

Роджер Виттманн, агент форварда Ливерпуля Роберто Фирмино, подтвердил уход игрока из клуба этим летом.

"Наш план на ближайшие недели – показать тренеру и Ливерпулю лучшую версию Роберто, чтобы красиво попрощаться. Таков его план, и он хочет это сделать.

Роберто понятия не имеет, что все это значит для его ближайшего будущего. В ходе переговоров он постоянно говорил: "Я не хочу общаться с другими клубами. В этом нет необходимости". Он сказал, что принял это решение вместе с клубом. Я впервые в жизни с таким столкнулся – игрок, который скоро станет свободным агентом, говорит, что общаться с другими клубами не нужно! Так что его решение не мотивировано желанием уйти в другую команду или получить более крупный контракт. Все вообще не так.

Клуб дал ему время, давления не было. И Роберто никогда не сравнивал и не просил нас вести переговоры с другими клубами. Для нас это было бы легко, но его намерения были иными. Ему хочется найти новый путь. Это все совсем не выглядит как обычный бизнес, поверьте мне!

Это не самое простое решение для парня. Он потратил долгое время, чтобы принять его совместно с семьей. Это решение он принимает с любовью. Роберто – мирный человек, и он сказал: "Я провел там нужное время, а теперь пора уходить. Ливерпуль – это лучшее и самое успешное время моей жизни, которое я провел с тренером и коллегами. Это было невероятное приключение".

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Он говорил, что ощущения от игры за Ливерпуль неповторимы. Этот клуб, эти люди, все это. Я видел много слухов о том, как Роберто принимал решение, но все прошло очень мирно.

Роберто – лучший бразильский бомбардир в истории АПЛ. Это необычный и прекрасный человек. Ему было очень, очень грустно. Когда он сказал нам, что готов принять новый вызов, это был невероятно эмоциональный момент. Когда такой игрок принимает такое решение, начинается шторм, но этого парня все обожают.

В соцсетях писали, что с пониманием относятся к этому решению. Людям понравилось, что Роберто повел себя серьезно – не было ни одного слуха. На том этапе не было ни одного слуха, ничего. Роберто сказал: "Я не хочу уходить так. Клуб заслуживает моего внимания. После травмы я должен набрать лучшую форму и вернуться".

Он еще вернется и сыграет за команду легенд Ливерпуля", – сказал Виттманн в интервью Football Insider.

Напомним, Фирмино перешел в Ливерпуль летом 2015 года из Айнтрахта. За это время бразилец выиграл с клубом АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.