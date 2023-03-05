Зозуля вырвал победу над Реалом Рауля после ошибки сына Зидана

Украинец помог своей команде добыть три очка против "сливочных".

Форвард Райо Махадаонда Роман Зозуля отличился голом в матче против Реала Б, выйдя на поле со скамейки запасных.

Сын Зинедина Зидана Тео толкнул оппонента в спину на подступах к своей штрафной, за что получил желтую. По этому стандарту пошла прямая подача в штрафную, а Зозуля выиграл верховую борьбу и ударом головой попал прямо в угол.

Таким образом украинский футболист принес своей команде победу над Реалом Б (2:1), отличившись дебютным голом за испанский коллектив.

Напомним, 33-летний форвард перешел в Райо Махадаонда этой зимой, успев за это время провести шесть матчей.

Ранее сообщалось, что УАФ обратилась к испанской федерации по поводу инцидента с Зозулей.