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Зозуля вырвал победу над Реалом Рауля после ошибки сына Зидана

Украинец помог своей команде добыть три очка против "сливочных".
Сегодня, 21:24
Роман Зозуля / Getty Images
Роман Зозуля / Getty Images

Форвард Райо Махадаонда Роман Зозуля отличился голом в матче против Реала Б, выйдя на поле со скамейки запасных.

Сын Зинедина Зидана Тео толкнул оппонента в спину на подступах к своей штрафной, за что получил желтую. По этому стандарту пошла прямая подача в штрафную, а Зозуля выиграл верховую борьбу и ударом головой попал прямо в угол.

Таким образом украинский футболист принес своей команде победу над Реалом Б (2:1), отличившись дебютным голом за испанский коллектив.

Напомним, 33-летний форвард перешел в Райо Махадаонда этой зимой, успев за это время провести шесть матчей.

Ранее сообщалось, что УАФ обратилась к испанской федерации по поводу инцидента с Зозулей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Роман Зозуля

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