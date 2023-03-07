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Вингер Ювентуса: Активно слежу за Мбаппе, разместил его футболку в рамке

Французский нападающий является примером для подражания даже среди коллег.
Сегодня, 09:44
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Игрок туринского Ювентуса Федерико Кьеза рассказал, кто был его кумиром в детстве и является примером сейчас.

По словам Кьезы, в детстве ему нравилась игра Кака, а сейчас он равняется на Килиана Мбаппе.

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В детстве моим кумиром был Кака, а сейчас больше всего слежу за Мбаппе. Я разместил в рамочке футболку, которую получил от Килиана. Это действительно очень сильный футболист, абсолютный чемпион, игрок, который обезоруживает. Он быстрее других, может легко добраться до мяча первым. Такой скорости мало у кого можно увидеть.

Даже с точки зрения забивания голов он очень силен. Кого еще можно таким назвать, когда футболист забивает хет-трик в финале ЧМ", - цитирует итальянца издание GOAL, ссылаясь на Twitch-канал Ювентуса.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня будет доступен к просмотру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Федерико Кьеза

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