Матч Шахтер - Фейеноорд обслужит фартовый судья

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Фейеноордом.

УЕФА определила бригаду арбитров на этот поединок. Главным рефери станет словак Иван Кружляк

Помогать ему будут соотечественники Ян Позор и Бранислав Ганцко. Четвертым арбитром также станет представитель Словакии, а именно Петер Кралович.

Стоит отметить, что Кружляк уже четырежды пересекался с "горняками". В матчах, где судил этот рефери украинский клуб добыл три победы и однажды проиграл, однако именно последний поединок стал проигрышным. Коллектив Игора Йовичевича тогда уступил Реалу 2:1.

Напомним, матч Шахтер - Фейеноорд состоится 9 марта, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен к просмотру