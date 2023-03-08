Палкин: После начала войны в нас никто не верил, считалось, что это конец Шахтера

Генеральный директор донецкого Шахтера поделился мыслями об успехах команды в еврокубках.

По словам функционера, игроки "горняков" показали невероятные результаты.

"Ребята показали невероятные результаты. Мы только становимся лучше. Игроки продемонстрировали действительно фантастический футбол несмотря на жесткие условия. Они не могут помочь тому, что идет война и что нам пришлось перестраивать команду с нуля. Но они взяли на себя ответственность и сыграли очень хорошо. Это уже не мальчики, а мужчины.

Все они отдаются на все 100%, очень мотивированы и доверяют нашим тренерам. Это обеспечивает хороший результат.

9 лет назад нам пришлось покинуть наш город, наш стадион и наших болельщиков. Мы играли по всей Украине, и это сделало нас командой всей страны.

После начала войны в нас уже никто не верил. Многие иностранные футболисты ушли. Считалось, что это конец Шахтера. То, что команда все-таки достигла хороших результатов, было фантастикой для болельщиков.

Это был как глоток свежего воздуха, новое начало. Это показало, что мы можем что-то изменить даже в плохой ситуации или в условиях войны. Это было достижением для клуба, для украинского народа и особенно для воинов, которые защищают нашу страну.

Если у них есть мобильный телефон, они могут увидеть матчи. Я часто слышу истории о том, как солдаты смотрят наши игры и поддерживают клуб. Перед каждой игрой мы благодарим их, потому что если бы они нас не защищали, мы бы не смогли играть в футбол. Как в Украине, так и в Европе.

С Фейеноордом будет тяжело. Некоторые исполнители травмированы или перебрали желтых карточек, поэтому это будет сложный матч. Но я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол. Хотим побеждать для украинского народа и наших воинов. Мы играем за них и благодаря им", - заявил Палкин в интервью нидерландскому изданию EenVandaag.

Cтоит отметить, что завтра, 9 марта, пройдет матч Шахтер - Фейеноорд, а на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.