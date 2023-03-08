Ювентус обжалует снятие очков с клуба

Ювентус планирует обжаловать санкции наложенных на клуб в виде снятых пятнадцати очков.

Как сообщает La Gazzeta Dello Sport, по мнению адвокатов защиты, судьи могли назначить дату начала расследования задним числом, что является процессуальным нарушением

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В таком случае, часть документов станет непригодно к использованию, что произведет к тому, что судебны процесс станет недествительным.

В апелляции Ювентус ссылается на то, что Федеральная прокуратура не подала запрос 14 апреля 2021 года, содержащий "интерпретирующие указания", а значит, все следственные действия после 14 октября 2021 года являются недействительными.