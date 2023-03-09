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Конте дал комментарий относительно своего будущего в Тоттенхэме

Итальянский специалист может покинуть клуб до окончания сезона.
Сегодня, 11:09
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте предположил, что вполне может не доработать до конца сезона в Тоттенхэме.

Напомним, вчера английский клуб сыграл нулевую ничью с Миланом в рамках Лиги Чемпионов и покинул турнир из-за поражения в первом матче.

В АПЛ команда идет на четвертом месте, но имея преимущество в один матч перед Ливерпулем и Ньюкаслом, а в целом "шпоры" демонстрируют неуверенный сезон.

"Я продолжаю работать, у меня есть контракт с Тоттенхэмом. Я уважаю контракт. В конце сезона клуб подведет итоги в наиболее спокойной обстановке.

Посмотрим, как закончится сезон. Возможно, они уволят меня даже до его окончания. Возможно, ожидания были выше, и теперь руководство расстроено.

Для тренера важна лишь возможность работать и пытаться поднять планку. В этом году нам сложно ее повысить», – приводит слова Конте ESPN.

Тренер подчеркнул, если ему удастся доработать сезон до конца, то решение о его будущем будет приниматься летом. Однако сейчас у клуба нет фундамента, чтобы побеждать в будущем.

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