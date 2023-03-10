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Ключевые игроки Ювентуса избежали тяжелых травм в матче против Фрайбурга

Туринцы отделались легким испугом.
Сегодня, 21:20
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Футболисты Ювентуса Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза избежали серьезных травм в матче с Фрайбургом. Об этом сообщает клубный сайт.

Игроки получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Детальное медобследование показало, что Кьеза избежал травмы правого колена, а Ди Мария – мышц левого бедра.

Кроме того, у защитника Алекса Сандро, замененного на 23-й минуте матча, диагностировано небольшое повреждение подколенного сухожилия левой ноги.

Напомним, в воскресенье, 12 марта, в рамках очередного тура Серии А Ювентус встретится с Сампдорией.

Ранее сообщалось, что Ювентус избавится от пятерых игроков летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Анхель Ди Мария Федерико Кьеза

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