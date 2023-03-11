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Борнмут - Ливерпуль 1:0: обзор и результат игры 11.03.2023

Мерсисайдцы все еще чередуют невероятные победы с неожиданными неудачами.
Сегодня, 16:25
Борнмут - Ливерпуль / Getty Images
Борнмут - Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 11 марта, в рамках 27-го тура АПЛ Борнмут принимал на своем поле Ливерпуль. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Гости забрали мяч себе с первых минут, пытаясь найти брешь в обороне не особо именитого соперника. Пока мерсисайдцы были заняты организацией преимущества, "вишни" успели выйти в контратаку и забить оппоненту. Голом после прекрасной комбинации отличился Филип Биллинг.

После этого "красные" еще больше надавили на Борнмут и лишь на 69-й минуте гости получили шанс забить. Мохамед Салах вызвался пробивать 11-метровый и пробил мимо ворот.

В оставшееся время Ливерпуль пытался найти брешь в обороне соперника, однако хозяева сумели сохранить необходимый для них результат.

Статистика матча Борнмут - Ливерпуль в 27-м туре АПЛ

Борнмут - Ливерпуль 1:0
Голы: Биллинг, 28

Ожидаемые голы (xG): 0,95 - 1,82
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 5- 14
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 7 - 8

Борнмут: Нето, Смит (Фредерикс, 80), Стивенс, Сенеси, Келли, Лерма (Кук, 81), Ротуэлл, Биллинг (Кристи, 70), Уаттара, Соланке, Энтони.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 65), ван Дейк, Конате, Робертсон, Байчетич, Фабиньо (Хендерсон, 65), Эллиотт (Диогу Жота, 46), Салах, Гакпо, Нуньес (Фирмино, 66).

Предупреждения: Биллинг (46), Энтони (51), Конате (75).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут АПЛ

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