Бавария в голевой перестрелке разгромила Аугсбург

В субботу, 11 марта, в рамках 24-го тура Бундеслиги Бавария принимала дома Аугсбург. Мюнхенцы продолжают доказывать, что заслуживают считаться главным фаворитом Лиги Чемпионов.

Гости сумели удивить быстрой атакой и открыли счет уже на 2-й минуте матча. Однако радость Аугсбурга длилась недолго, к 20-й минуте Бавария уже вела в счете, благодаря голам Канселу и Павара.

Источник: Getty Images

Однако, как оказалось, избиение только началось. На 35-й минуте Павар оформляет дубль, а под занавес первого тайма Сане доводит счет до разгромного.

Источник: Getty Images

Второй тайм начался с давления мюнхенцев, однако и Аугсбург не сдался. На 59-й минуте Де Лигт совершает фол последней надежды, а Бериша оформляет пенальти, 4:2. Однако на 74-й минуте Дэвис заколачивает очередной гол, а под занавес матча гости отыгрывают еще один мяч и устанавливают окончательный счет.

Источник: Getty Images

Статистика матча Бавария - Аугсбург в 24-м туре Бундеслиги

Бавария - Аугсбург 5:2

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 - Бериша, 2, 60, Кардона, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2,85 - 2,59

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 24 - 13

Удары в ворота: 9 - 6

Фолы: 8 - 10

Бавария: Зоммер - Жоау Канселу, Упамекано, Павар, де Лигт (Блинд, 83), Киммих, Мане (Тель, 72), Гнабри (Мюллер, 71), Сане, Мусиала (Гравенберх, 78), Дэвис (Мазрауи, 78)

Аугсбург: Гикевич - Гумми (Яго, 46), Гауэлеу, Бауэр, Педерсен, Баумгартлингер, Майер (Мбюкю, 77), Энгельс (Реджбечай, 46), Демирович (Варгас, 46), Бериша, Бельо (Кардона, 46).

Предупреждения: Педерсен, 18, Де Лигт, 59, Канселу, 85