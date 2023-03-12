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Футбол

Форвард Ланса оформил самый быстрый хэт-трик в Лиге 1 в 21 веке

Лоис Опенда помог клубу обыграть Клермон.
Сегодня, 17:37
Лоис Опенда / Instagram
Лоис Опенда / Instagram

В рамках 27 тура чемпионата Франции Клермон встретился с Лансом.

Форвард гостей Лоис Опенда помог своей команде победить со счетом 0:4, забив три гола с 31 по 36 минуту.

Таким образом, как сообщает OptaJean, бельгиец поделил с Мэттом Мусилой звание автора самого быстрого хэт-трика чемпионата Франции в 21 веке.

Стоит сказать, что Ланс идет на третьей позиции в Лиге 1, имея на одно очко меньше и на одну игру больше, чем Марсель Руслана Малиновского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд франция Лига 1

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