Форвард Ланса оформил самый быстрый хэт-трик в Лиге 1 в 21 веке
Лоис Опенда помог клубу обыграть Клермон.
В рамках 27 тура чемпионата Франции Клермон встретился с Лансом.
Форвард гостей Лоис Опенда помог своей команде победить со счетом 0:4, забив три гола с 31 по 36 минуту.
Таким образом, как сообщает OptaJean, бельгиец поделил с Мэттом Мусилой звание автора самого быстрого хэт-трика чемпионата Франции в 21 веке.
Стоит сказать, что Ланс идет на третьей позиции в Лиге 1, имея на одно очко меньше и на одну игру больше, чем Марсель Руслана Малиновского.
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