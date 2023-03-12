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Звезда Ливерпуля стала жертвой ограбления

Произошло преступление на родине Мохаммеда Салаха.
Сегодня, 19:27
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Вингер мерсисайдского Ливерпуля Мохаммед Салах стал жертвой ограбления.

Как сообщаетCNN Arabic, преступники ограбили дом египтянина в Каире.

Первым, кто узнал о случившемся стал племянник Салаха, который проходил рядом с домом и заметил, что в нем открыты окна.

Расследованием преступления занялось правительство Египта. В данный момент проводится осмотр видео с камер видеонаблюдения. В саду дома был обнаружен газовый балон, который грабители не смогли вынести. Также сообщается, что был украден ряд электроприборов.

Напомним, вчера, 11 марта,Ливерпуль проиграл Борнмуту], а Салах не забил 11-метровый, который мог сравнять счет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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