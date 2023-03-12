Опять травма: Погба не поможет Ювентусу в ближайшие матче чемпионата Италии

Француз не сыграет против Сампдории.

Хавбек Ювентуса Поль Погба вновь получил травму. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Француз не включен в заявку туринского клуба на матч с Сампдорией, который состоится в воскресенье, 12 марта. У 29-летнего игрока мышечная травма, степень тяжести неизвестна.

Напомним, Погба присоединился к Ювентусу летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету француза всего два матча в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки Ювентуса избежали тяжелых травм в матче против Фрайбурга.