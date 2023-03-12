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Рома - Сассуоло 3:4: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.03.2023

Римский клуб в голевой перестрелке не сумел добыть очки.
Сегодня, 21:00
Рома - Сассуоло / Getty Images
Рома - Сассуоло / Getty Images

В воскресенье, 12 марта, в рамках 26-го тура Серии А Рома принимала Сассуоло. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

С 13-й минуты игры на поле началась голевая феерия. Сначала Сассуоло дважды отличился в ворота соперника, благодаря усилиям Армана Лорьянте.

Спустя пару минут Рома отквитала один мяч, но после этого случился ключевой момент встречи. Защитник Мараш Кумбулья получил красную карточку, а гости - пенальти, который реализовал Доменико Беррарди.

Источник: Getty Images

На 51-й минуте Пауло Дибала подарил надежду римскому клубу на камбэк, одноко Андреа Пинамонти похоронил ее, забив почти в концовке.

В оставшееся время матча Рома пыталась забить хотя бы один мяч, чтобы вернуться в игру и Джорджиньо Вейналдум сумел это сделать, однако было уже слишком поздно. Римляне проиграли, Моуринью будет недоволен.

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Статистика матча чемпионата Италии Рома - Сассуоло

Рома - Сассуоло 3:4
Голы: Залевски, 26, Дибала, 51, Вейналдум, 90+4 - Льоренте, 13, 18, Беррарди, 45+4 пен, Пинамонти, 75

Ожидаемые голы (xG): 1,74  - 4,08
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 17 - 19
Удары в створ: 7 - 10

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Кумбула, Рожер, Спинаццола (Карсдорп, 46), Вейналдум, Матич (Камара, 56), Бове (Дибала, 46), Залевски (Вольпато, 77), Эль-Шаарави, Абрахам (Майхшак, 77).

Сассуоло: Консильи, Толян, Феррари, Руан (Эрлич, 64), Рожерио, Лопес (Обианг, 64), Фраттези, Матеус Энрике, Берарди (Байрами, 76), Пинамонти, Лорьянте (Дефрель, 76).

Предупреждения: Смоллинг (9), Лопес (50), Матич (54), Руан (58), Рожер (73), Камара (86).

Удаление: Кумбула (45).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома сассуоло Серия А

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