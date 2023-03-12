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Гвардиола прокомментировал инцидент с непристойным поведением Уокера в баре

Испанец не стал осуждать игрока.
Сегодня, 21:21
Гвардиола и Уокер / Getty Images
Гвардиола и Уокер / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об инциденте с участием защитника клуба Кайла Уокера.

"Это частный вопрос. Мы с Уокером решаем его между собой. Здесь не место для обсуждения личных вопросов.

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Сейчас все совершенно не так, как было много лет назад. Игроки это знают. Как только они открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество", – сказал Гвардиола в интервью City Xtra.

Напомним, Уолкер был запечатлен на камеры видеонаблюдения одного из местных баров в нетрезвом состоянии. Футболист приставал к девушкам, трогал их за грудь, а также демонстрировал свой член.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Кайл Уокер

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