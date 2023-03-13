Бавария начала сотрудничество с клубом МЛС
Мюнхенцы будут сотрудничать с Лос-Анджелес ФК.
Мюнхенская Бавария объявила о начале партнерства с клубом из США.
Как сообщает пресс-служба клуба, "красные" заключили договор о двухстороннем сотрудничестве с Лос-Анджелес ФК.
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Бавария и ЛАФК создадут компанию Red & Gold Football. Состав руководства будет объявлен немногим позже.
Сотрудничество между клубами будет сфокусировано на развитии молодых талантов. Футбол в Америке стремительно развивается и немецкий клуб вместе с действующим чемпионом МЛС будет искать и развивать молодых футболистов для будущего.
Стоит отметить, что ранее сотрудничество подобным образом между собой заключили итальянская Аталанта и Аделаида Сити из Австралии.