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Игрок английского клуба поцеловал во время матча соперника, едва не спровоцировав драку

Футболист Сандерленда сумел обескуражить оппонента во время выяснения отношений.
Сегодня, 20:53
Люк О'Найн / Getty Images
Люк О'Найн / Getty Images

В воскресенье, 12 марта, Норвич в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа принимал на своем поле Сандерленд.

Минимальную победу в поединке одержали гости благодаря результативному удару еще на 15-й минуте встречи, а под конец матча на поле произошел курьезный эпизод с участием игрока "черных котов" Люка О'Найна и представителя "канареек" Якоба Соренсена.

Футболист Сандерленда немного подтолкнул в спину оппонента, что тот сумел остановиться только благодаря рекламному щиту. После игроки начали выяснять отношения, но О'Найн неожиданно поцеловал соперника в губы, обескуражив того и, видимо, пытаясь разрядить ситуацию.

Соренсену, судя по всему, не понравились такие действия соперника, после чего он в свою очередь схватил его за горло. Тем не менее драки удалось избежать, когда вмешались другие футболисты.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре.

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