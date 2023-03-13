Игрок английского клуба поцеловал во время матча соперника, едва не спровоцировав драку

В воскресенье, 12 марта, Норвич в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа принимал на своем поле Сандерленд.

Минимальную победу в поединке одержали гости благодаря результативному удару еще на 15-й минуте встречи, а под конец матча на поле произошел курьезный эпизод с участием игрока "черных котов" Люка О'Найна и представителя "канареек" Якоба Соренсена.

Футболист Сандерленда немного подтолкнул в спину оппонента, что тот сумел остановиться только благодаря рекламному щиту. После игроки начали выяснять отношения, но О'Найн неожиданно поцеловал соперника в губы, обескуражив того и, видимо, пытаясь разрядить ситуацию.

Соренсену, судя по всему, не понравились такие действия соперника, после чего он в свою очередь схватил его за горло. Тем не менее драки удалось избежать, когда вмешались другие футболисты.

Rapaz, olha o que aconteceu na vitória do Sunderland sobre o Norwich por 1-0



Jogadores em momento afetuoso 😂pic.twitter.com/bsGv2Zl26Z — VAR Tático (@vartatico) March 12, 2023

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре.