iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины

Фолкерк Максима Кучерявого отметился прекрасным поступком.
Вчера, 23:09
Фолкирк / Getty Images
Фолкирк / Getty Images

Шотландский Фолкерк выступил с благородной целью.

Как сообщает пресс-служба клуба, перед матчем кубка Шотландии против Эйр Юнайтед был проведен благотворительный сбор для Украины.

Читай также: 7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине

"В партнерстве с Falkirk Rotary Club перед сегодняшней игрой был проведен благотворительный сбор для Украины.

Волонтеры будут на площадке внутри стадиона для всех болельщиков, желающих сделать пожертвование", - отмечается в заявлении в Twitter-аккаунте Фолкерка.

Стоит отметить, что зимой стан клуба на правах аренды пополнил украинский вингер Максим Кучерявый.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией

Статьи по теме

История с отказом капитана G2 участвовать в турнире на поддержку Украины оказалась фэйковой История с отказом капитана G2 участвовать в турнире на поддержку Украины оказалась фэйковой
Cикан - об игре за Ганзу: Росток более проросийский город, там мало кто за Украину Cикан - об игре за Ганзу: Росток более проросийский город, там мало кто за Украину
Экс-член тренерского штаба Динамо и сборной Украины: Мне не стыдно за работу в россии Экс-член тренерского штаба Динамо и сборной Украины: Мне не стыдно за работу в россии
Канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024 Канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико
Европа23:47
Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану
Европа23:09
Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины
Бокс22:58
Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри
Европа22:51
Экс-вратарь Шахтера и Кривбасса умер в возрасте 40 лет
Бокс22:22
"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя
Бокс22:15
"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя
Европа21:49
Милан отметился необычным достижением в матче против Салернитаны
Бокс21:45
"Не верю, что бой состоится": Промоутер Усика высказал удручающее предположение о поведении Фьюри
Европа21:30
Манчестер Сити вступил в гонку с Ливерпулем за хавбека Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK