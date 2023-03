Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины

Шотландский Фолкерк выступил с благородной целью.

Как сообщает пресс-служба клуба, перед матчем кубка Шотландии против Эйр Юнайтед был проведен благотворительный сбор для Украины.

"В партнерстве с Falkirk Rotary Club перед сегодняшней игрой был проведен благотворительный сбор для Украины.

Волонтеры будут на площадке внутри стадиона для всех болельщиков, желающих сделать пожертвование", - отмечается в заявлении в Twitter-аккаунте Фолкерка.

🇺🇦 In partnership with Falkirk Rotary Club there will be a charity collection for Ukraine ahead of tonight's game.



🗳️ Volunteers will be on the concourses inside the Stadium for any supporters who wish to make a donation. pic.twitter.com/xAKhjMpLlQ