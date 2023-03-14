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Барселона согласовала контракт с защитником Атлетика

Мартинес может пополнить ряды каталонцев.
Сегодня, 19:23
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Защитник Атлетика Иньиго Мартинес близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает Relevo.

Каталонский клуб близок к подписанию 31-летнего испанца в летнее трансферное окно. Мартинес сменит клуб на правах свободного агента. Футболист уже согласовал с Барселоной срок действия контракта и зарплату.

В свою очередь окружение игрока обеспокоено экономической нестабильностью каталонцев, а также возможными санкциями в связи с делом Негрейры. Представители Мартинеса хотят получить гарантии того, что клубу будет выступать в еврокубках.

Сам футболист хочет перейти в Барселону и понимает, что клубу сейчас сложно дать ему какие-либо гарантии.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 11 матчей в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен перехватить вундеркинда Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес

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