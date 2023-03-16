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Мудрик прибавил на 20 млн, Зинченко - на 8 млн: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ

Все украинские легионеры, выступающие в чемпионате Англии, стали дороже.
Сегодня, 16:01
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Немецкий портал Transfermarkt  обновил цены футболистов, которые играют в АПЛ.

Среди украинцев наибольший прирост получил Михаил Мудрик. Цена вингера изменилась с 40 на 60 млн евро..

40 млн евро теперь стоит защитник Арсенала Александр Зинченко, а ранее оценивался в 32 млн.

На 4 и 3 млн прибавили в стоимости Виталий Миколенко и Илья Забарный. Экс-одноклубники, которые сейчас защищают цвета Эвертона и Борнмута стоят 22 и 18 млн соответственно.

Напомним, ранее одноклубник Мудрика высоко оценил скоростные качества украинца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный

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