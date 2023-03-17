Моуриньо выступил против того, чтобы клубы из ЛЧ играли в ЛЕ

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо выступил против того, чтобы клубы из ЛЧ играли потом в ЛЕ.

Специалист считает, что после поражения в главном евротурнире команда должна ехать домой, а не падать в Лигу Европы.

Иначе это обесценивает победу в турнире, ведь его должна выигрывать команда, прошедшая его от начала до конца.

"В Лиге Европы есть команды, которые, на мой взгляд, не должны быть там. Если они вылетают из турнира, то должны ехать домой. Так что если Лигу Европы выиграет команда, которая попала туда из Лиги чемпионов, для меня это будет бессмысленно.

Лига Европы должна быть для команд, которые прошли через весь турнир. Я имею в виду, что Лацио сейчас же не перейдет на третий турнир, не так ли? Так и должно быть", – заявил тренер Ромы.

Римский клуб, напомним, пробился в 1/4 финала Лиги Европы.