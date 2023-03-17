Тренер ПСЖ выступил с заявлением касаемо будущего Месси в клубе

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о положении нападающего Лионеля Месси в клубе.

"Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке ПСЖ.

У него 18 голов и 17 голевых в этом сезоне. Да, я видел некоторые мнения об игре с Баварией, но Месси играл не один. Очень часто он решал исход матчей.

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Он важный игрок ПСЖ из-за его поведения в раздевалке. Он тренируется каждый день, всегда счастлив играть, делать так, чтобы партнеры играли хорошо.

Что касается его будущего, то еще слишком рано говорить о том, что произойдет", – заявил Гальтье в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету Месси 13 голов и 13 ассистов в 22 матчах Лиги 1.