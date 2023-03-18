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Полузащитник Челси сменил агента для поиска нового клуба

Маунт готов летом покинуть лондонскую команду.
Сегодня, 12:37
Мейсон Маунт / Getty Images
Мейсон Маунт / Getty Images

Полузащитник Челси Мейсон Маунт собирается во время летнего трансферного окна сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, с этой целью 24-летний футболист несколько недель назад сменил агента. Ожидается, что новый представитель игрока Нил Фьюингс займется поисками и переговорами с потенциальными работодателями для перехода в июле.

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Ранее лондонский клуб пытался продлить контракт с полузащитником сборной Англии, но сторонам не удалось прийти к согласию. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Маунт принял участие в составе Челси в 32 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что в подписании Маунта заинтересованы Манчестер Сити и Ливерпуль.

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