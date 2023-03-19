Атлетико - Валенсия 3:0 видео голов и лучших моментов матча 18.03.2023 Ла Лиги

В субботу, 18 марта, состоялся матч 26-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Валенсией.

"Летучие мыши", которые ведут борьбу за выживание, ничего не сумели поделать с более классным оппонентом, который забил три безответных мяча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетико - Валенсия в двадцать шестом туре Ла Лиги:

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Атлетико - Валенсия 3:0

Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 12 - 9

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 1.03

Атлетико: Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Молина, Льоренте (Барриос, 70), Коке (Витсель, 77), Де Пауль (Лемар, 64), Карраско (Корреа, 70) - Депай (Мората, 64), Гризманн.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гайя - Коррея (Лино, 63), Нико (Алмейда, 71), Гильямон, Муса (Мориба, 63) - Дуро (Кавани, 71), Клюйверт (Кастильехо, 77).

Предупреждения: Гризманн, Льоренте.

Источник: MEGOGO