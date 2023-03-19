Барселона - Реал: где смотреть Эль-Класико

Команды встретятся в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В воскресенье, 19 марта, в центральном матче 29-го тура чемпионата Испании состоится Эль-Класико – каталонская Барселона примет мадридский Реал.

Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где посмотреть матч Барселона – Реал

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция Эль-Класико, которая начнется 19 марта в 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине в прямом эфире этот поединок будет доступен на видеосервисе MEGOGO.

По мнению специалистов, чуть больше шансов в этом противостоянии у каталонского клуба.

Отметим, что в своей истории команды всего провели между собой 286 матчей. Барселона побеждала 119 раз, Реал – 105, а еще 62 поединка завершились вничью.

Напомним, на данный момент Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. После 25-ти сыгранных поединков у каталонцев 65 очков (21 победа, 2 ничьих, 2 поражения).

Реал же идет на втором месте, отыграв 25 матчей. Команда набрала 56 баллов (17 побед, 5 ничьих, 3 поражения).