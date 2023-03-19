Конопля: В матче против Руха я сыграл на уколе

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля рассказал, как он смог сыграть с Рухом несмотря на то, что был исключен из заявки сборной из-за травмы.

По словам украинца, у него действительно есть проблема, которая беспокоит его давно, но это была важная игра, поэтому он играл на уколе.

"У меня есть повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться.

Это давняя проблема, которая беспокоит меня еще с прошлого года. Сегодня был важный матч, поэтому играл на уколе. Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее", - сказал игрок.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Шахтер - Рух.