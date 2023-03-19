iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке

Уругвайский центрбек точно записал свое имя в историю данного противостояния.
Вчера, 22:46
Винисиус Жуниор и Рональд Араухо / Getty Images
Винисиус Жуниор и Рональд Араухо / Getty Images

На Камп Ноу в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги в гости к Барселоне пожаловал мадридский Реал.

Счет в матче был открыт достаточно рано - уже на 9-й минуте "бланкос" вышли вперед, благодаря автоголу в исполнении Рональда Араухо. Центрбек каталонцев головой замкнул подачу Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Opta, Араухо стал первым игроком, который записал на свой счет автогол в Эль Класико в рамках чемпионата Испании в 21 веке.

У тому же он стал первым игроком Барселоны за последние шесть лет, который поразил собственные ворота в матче против Реала в любом турнире. Последним таким игроком был Жерар Пике, отправивший мяч в свои ворота в 2017 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Класико Реал Мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Барселона на последних минутах вырвала победу над Реалом в Эль Класико Барселона на последних минутах вырвала победу над Реалом в Эль Класико
Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии
Ювентус минимально переиграл Интер Ювентус минимально переиграл Интер
Малиновский с Марселем прервали 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса в чемпионате Франции Малиновский с Марселем прервали 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса в чемпионате Франции
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 100:36
Алонсо вернули третье место на Гран-при Саудовской Аравии
Европа00:16
Барселона на последних минутах вырвала победу над Реалом в Эль Класико
Вчера, 23:49
Европа23:49
Ювентус минимально переиграл Интер
Европа23:38
Малиновский с Марселем прервали 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса в чемпионате Франции
Формула 122:59
За что оштрафовали Алонсо по итогам Гран-при Саудовской Аравии - видео
Украина22:56
Черноморец в матче с Ингульцом забил один из самых быстрых пенальти в чемпионатах Украины
Европа22:46
Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке
22:42
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Европа22:20
Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Серии А
Европа22:05
ПСЖ - Ренн 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK