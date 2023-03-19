Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке

Уругвайский центрбек точно записал свое имя в историю данного противостояния.

На Камп Ноу в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги в гости к Барселоне пожаловал мадридский Реал.

Счет в матче был открыт достаточно рано - уже на 9-й минуте "бланкос" вышли вперед, благодаря автоголу в исполнении Рональда Араухо. Центрбек каталонцев головой замкнул подачу Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Opta, Араухо стал первым игроком, который записал на свой счет автогол в Эль Класико в рамках чемпионата Испании в 21 веке.

1 - Ronald Araújo has scored the first own goal in #ElClasico in LaLiga in the 21st Century and the first FC Barcelona own goal in #ElClasico in all competitions since Gerard Piqué in Spanish Supercup in August 2017. Failure. pic.twitter.com/SKfrblPK00 — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

У тому же он стал первым игроком Барселоны за последние шесть лет, который поразил собственные ворота в матче против Реала в любом турнире. Последним таким игроком был Жерар Пике, отправивший мяч в свои ворота в 2017 году.