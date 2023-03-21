Холанд покинул расположение сборной
Шансы норвежцев резко уменьшились.
Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей команде в ближайших матчах отбора к Евро-2024.
Норвежец получил повреждение в области паха еще в матче против Бернли, однако все равно отправился в расположение сборной.
Норвежские врачи осмотрели Эрлинга и отправили его обратно в Манчестер Сити, такое решение принял штаб сборной.
Напомним, что во время мартовских сборов сборная Норвегии проведет матчи против Испании и Грузии.
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