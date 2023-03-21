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Холанд покинул расположение сборной

Шансы норвежцев резко уменьшились.
Сегодня, 11:56
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей команде в ближайших матчах отбора к Евро-2024.

Норвежец получил повреждение в области паха еще в матче против Бернли, однако все равно отправился в расположение сборной.

Норвежские врачи осмотрели Эрлинга и отправили его обратно в Манчестер Сити, такое решение принял штаб сборной.

Напомним, что во время мартовских сборов сборная Норвегии проведет матчи против Испании и Грузии.

Онлайн-трансляцию матча Испания - Норвегия вы можете бесплатно посмотреть на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Норвегии Эрлинг Холанд

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