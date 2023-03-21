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Ходжсон снова назначен главным тренером Кристал Пэлас

Может теперь у "орлов" наладяться дела.
Сегодня, 12:39
Рой Ходжсон / Getty Images
Рой Ходжсон / Getty Images

75-летний английский тренер Рой Ходжсон вновь возглавил Кристал Пэлас.

Напомним, что недавно лондонский клуб расстался с Патриком Вийера, так как француз не демонстрировал должных результатов.

После 28-ти туров Кристал Пэлас занимает 12--ю строчку с 27-ю набранными очками.

Рой Ходжсон уже возглавлял Кристал Пэлас с 2017 по 2021 год, а затем закончил тренерскую карьеру, хотя в январе прошлого года вернулся тренером в Уотфорд.

"Для меня большая честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу изменить судьбу команды.

Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для сохранения места в Премьер-лиге", - прокомментировал тренер свое назначение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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