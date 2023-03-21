iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Шотландский опорник может пополнить стан "сорок".
Сегодня, 14:27
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Скотт Мактоминей может присоединиться к Ньюкаслу этим летом, пишет The Telegraph.

Эдди Хау, главный тренер "сорок", убежден, что шотландский опорник идеально подходит под игру Ньюкаслу.

К тому же и сам Скотт не против сделать новый шаг в своей карьере, ведь при Эрике тен Хаге он не получает достаточно игрового времени. К тому же Мактоминей впечатлен результатами Ньюкасла.

Однако есть и сложности. Манчестер Юнайтед не планирует продавать игроков в клубы, которые конкурируют с "дьяволами" за место в Лиге чемпионов.

Однако "сороки" рассчитывают совершить этот трансфер за счет того, что МЮ нужны будут деньги на новые приобретения.

Напомним, что Манчестер уже точно готов расстаться с Антони Марсиалем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед скотт мактоминей

Статьи по теме

МЮ лишь после трех удалений смог обыграть Фулхэм МЮ лишь после трех удалений смог обыграть Фулхэм
Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования
Катарский шейх готов предложить за покупку Манчестер Юнайтед почти 6 миллиардов фунтов Катарский шейх готов предложить за покупку Манчестер Юнайтед почти 6 миллиардов фунтов
Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202417:00
Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Формула 116:51
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
Евро-202416:24
"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией
Киберспорт16:22
G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Украина15:59
ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента
Европа15:40
Севилья отправила в отставку главного тренера
Европа15:21
"Арсенал - это Роллс-Ройс": Мерсон уверен, что "канониры" выиграют АПЛ
Евро-202414:52
Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольные проходы Брукса и Рэндла возглавили рейтинг
Европа14:27
Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK