Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Скотт Мактоминей может присоединиться к Ньюкаслу этим летом, пишет The Telegraph.

Эдди Хау, главный тренер "сорок", убежден, что шотландский опорник идеально подходит под игру Ньюкаслу.

К тому же и сам Скотт не против сделать новый шаг в своей карьере, ведь при Эрике тен Хаге он не получает достаточно игрового времени. К тому же Мактоминей впечатлен результатами Ньюкасла.

Однако есть и сложности. Манчестер Юнайтед не планирует продавать игроков в клубы, которые конкурируют с "дьяволами" за место в Лиге чемпионов.

Однако "сороки" рассчитывают совершить этот трансфер за счет того, что МЮ нужны будут деньги на новые приобретения.

Напомним, что Манчестер уже точно готов расстаться с Антони Марсиалем.